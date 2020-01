Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tiefurter Spätzünder

Dass mit dem Böllern bereits Tage vor Silvester und dann am 31. Dezember weit vor Mitternacht begonnen wird, ist nichts Ungewöhnliches. In Tiefurt und drumherum allerdings wundern sich die Leute über deutlich verspätete Silvester-Böller.

Neujahr gegen 18 Uhr war ein fast zehnminütiges Feuerwerk im Park zu sehen und zu hören. Dessen Urheber allerdings ließ sich nicht ausmachen: Kein Mensch zu sehen, keine Feier in der Remise und auch sonst kein Mensch auf der Straße oder eine Party im Ort zu entdecken, verriet mir mein Kollege, der in Tiefurt wohnt. Dementsprechend ist bisher vollkommen unklar, ob da vielleicht jemand den Jahreswechsel verschlafen hat oder noch so viel Pyrotechnik von Silvester übrig hatte, dass es für das lange Spektakel genügte.

Aber vielleicht können Sie ja noch den Hintergrund für das verspätete Feuerwerk erhellen, das so viele Menschen verwundert hat. Steckt doch ein besonderer Geburtstag am 1. Januar oder ein anderer freudiger Anlass dahinter?

Ein entsprechender Hinweis an die Redaktion dazu ist willkommen. Und wir versprechen dafür, dass wir den Tiefurter Spätzünder nicht verraten werden!