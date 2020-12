Tierheim Weimar setzt Besuchszeiten aus

Weimar Vermittlungsstopp über die Feiertage und eingeschränkte Öffnungszeiten an der Berkaer Straße

Um die Versorgung der Tiere unter Corona-Bedingungen sicherzustellen, hat das Tierheim Weimar seine regulären Öffnungszeiten für Besucherinnen und Besuch bis auf weiteres ausgesetzt.

Aufgrund des aktuellen Lockdowns und unter dem Motto „Keine tierischen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum“ erfolgt darüber hinaus ab sofort ein Vermittlungsstopp. Er gilt bis zum 10. Januar 2021.

Vermittlungsanfragen können schriftlich per Post (Tierheim Weimar, Berkaer Str. 16, 99425 Weimar) oder per E-Mail an tierheim@stadtweimar.de gesendet werden.

Für Notfälle sowie Vermissten- und Fundmeldungen kann, bei Nicht- Erreichbarkeit des Tierheims, das konkrete Anliegen unter Angabe von Telefonnummer oder E-Mail-Adresse besprochen werden. Das Tierheim meldet sich schnellstmöglich zurück.

red