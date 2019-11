Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tipp führt zu mutmaßlichem Werkzeugdieb

Werkzeugdiebstähle im größeren Stil scheint ein 23-jähriger Mann aus dem Weimarer Land begangen zu haben, dem die Weimarer Polizei über einen Hinweis auf die Schliche gekommen ist.

In der Inspektion am Kirschberg ging am Sonntagabend ein Tipp ein. Demnach habe ein 23-jähriger aus Kranichfeld mehrere Einbruchsdiebstähle begangen, teilte die Landespolizei-Inspektion am Mittwoch mit.

Noch in der Nacht klingelten Beamte an der Tür des Beschuldigten. Sie konfrontierten ihn mit dem Tatvorwurf und fanden wenig später den Verdacht anhand von handfesten Beweisen bestätigt: Im Keller wurden Werkzeugmaschinen gefunden, die nach Informationen der Weimarer Polizei offenbar gestohlen worden waren. Daraufhin wurde der junge Mann vorläufig festgenommen.

Damit aber nicht genug: Auf dem von ihm bewohnten Grundstück fanden die Polizisten später weiteres Diebesgut in Form von Werkzeug. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden die Beamten darüber hinaus bei einem Freund des Beschuldigten fündig.

Nach dem Abschluss der Ermittlungen wird die Akte an die Staatsanwaltschaft übergeben. Da der 23-Jährige laut Polizeiangaben wegen vorangegangener Straftaten noch unter Bewährung steht, müsse bei Gericht darüber entschieden werden, ob diese widerrufen wird.