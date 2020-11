Tipps zum Thema Vergaberecht in Weimar

Eine kostenlose Beratung zum schwierigen Thema Vergaberecht bietet die IHK am 19. November in Weimar an. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig.

Weimar. Das IHK-Service-Center Weimar bietet Unternehmen am 19. November kostenlose Beratungen zu der schwierigen Materie an.

Kostenlose Hilfe im Dschungel des Vergaberechts bietet das IHK-Service-Center an. „Seit 2019 ist es Firmen möglich, sich in das amtliche Verzeichnis der Industrie- und Handelskammern eintragen zu lassen. So weisen sie nach, dass sie für einen öffentlichen Auftrag im Liefer- und Dienstleistungsbereich geeignet sind und keine Ausschlussgründe vorliegen“, erläutert Leiter Markus Heyn. Dies erleichtere die Teilnahme an den Ausschreibungen und ist ein Thema am Donnerstag, 19. November. Die Teilnahme an den Einzelgesprächen erfordert eine Anmeldung.

Kontakt: Telefon 03643/88540