Tisch voller Blumen in Utzberg und viele persönliche Worte

Rund 90 Gäste erwiesen ihr die Ehre: In der Land-Alm, der erst unlängst eröffneten Event-Gastronomie im Gewerbegebiet, feierte die Utzberger Ortsteilbürgermeisterin Heidrun Gunkel am Samstag ihren 70. Geburtstag nach. Rund 24 Stunden zuvor, an ihrem eigentlichen Ehrentag, hatte sie die Öffentlichkeit gemieden und bummelte stattdessen mit Ehemann Detlef unter anderem über den Weimarer Weihnachtsmarkt. Der frühere Schlachthof-Mitarbeiter war „Cheforganisator“ der Feierlichkeiten zum runden Jubiläum: „Ich habe dafür gar keine Zeit, weil noch eine Menge zu tun ist, um die Landgemeinde-Bildung im Grammetal vorzubereiten“, so Heidrun Gunkel.

Seit Juli 1997 ist sie das ehrenamtliche Dorfoberhaupt und führte Utzberg 2007 zum Anschluss als Ortsteil an die Gemeinde Nohra. „Den Kontakt zu den Leuten habe ich immer ernst genommen“, sagte sie und ließ sich bei allen wichtigen Familien-Jubiläen stets als Gratulantin blicken. Am Samstag dankte ihr das Dorf nicht nur dafür mit einer denkwürdigen Party. Detlef Gunkel ließ aus dem Erzgebirge ein Peter-Maffay-Double anreisen – der Musiker sang mit Gitarre und Keyboard eine Stunde lang Hit auf Hit für Maffay-Fan Heidrun. Weil jeder weiß, wie sehr die Diplom-Gärtnerin Blumen liebt, bekam sie etliche Sträuße und Töpfe. „Das ganze Haus ist jetzt voll damit“, strahlte sie. Das Auspacken der Geschenke dauerte am Sonntag von 15 Uhr bis spät in den Abend: „Ich war total sprachlos, vor allem auch über die vielen Worte, die mir geschrieben wurden. So viel Zuspruch entschädigt für viele schwierige Tage, die man als Bürgermeisterin hat.“

Auch etliche junge Utzberger nutzten die nicht alltägliche Chance, den von Ronny Schmidt sowie den Deobald-Brüdern Robert und Mark eröffneten Utzberger Party-Neubau im rustikalen Holzstil einmal von innen zu erleben. Bis nachts um eins tanzten sie zu DJ-Klängen. Natürlich durfte auch das „KTVK“ nicht fehlen, das „Klassentreffen-Vorbereitungskomitee“. Das sind neben Heidrun Gunkel die frühere TA-Redakteurin Sabine Schmidt sowie Dagmar Knobloch aus Hottelstedt und Renate Lange aus Großobringen. Sie kennen sich seit Schulzeiten unter anderem aus dem Internat auf dem Hexenberg in Bad Berka, machten zusammen Abitur und organisieren jetzt gemeinsam die Zusammenkünfte dieses Jahrgangs.