Tischtennisplatte für den Pausenhof

Einen seit Jahren gehegten Wunsch erfüllten zahlreiche Förderer nun den Schülern der Kranichfelder Regelschule „Anna Sophia". Sie schafften für den Pausenhof eine wetterfeste Tischtennisplatte an. Mit einem kleinen Fest weihten Sponsoren, Lehrer und Schüler die Platte in der vergangenen Woche ein. Da es ausgerechnet an jenem Tag regnete, wurde die sportliche Eröffnung an eine Indoor-Platte in die Sporthalle verlegt.

Die Schülersprecherinnen Keti Rothe und Nele Kettwig bedankten sich insbesondere bei Kevin Langner, den Firmen Neumann Bauelemente, Mühl24, Quitt, Hahn Druck, Angelique Nail-Design, Hildebrandt Office Line, der Zahnarztpraxis Müller, der Gemeindeverwaltung Hohenfelden, der Stadt Kranichfeld und dem Maklerbüro Rokosch, die allesamt zur Anschaffung der Tischtennisplatte beigetragen hatten. Die Schüler selbst hatten im Vorfeld der Unterstützungsaktion einen finanziellen Grundstock mit einer Tombola und mehreren Kuchenbasaren zusammengetragen. Ein Dankeschön verdienten sich nicht zuletzt die beiden Hausmeister der Schule, die die Platte – ebenfalls bei Regen – auf dem Schulhof installiert hatten.

Unterstützung erhofft sich Kranichfelds Regelschule auch über den aktuellen Online-Wettbewerb „Smart School – fit für den digitalen Unterricht". In diesem hat die Sparkasse Mittelthüringen für Schulfördervereine aus ihrem Geschäftsgebiet 25.000 Euro ausgelobt. Den ersten Neun winkt Preisgeld zwischen 3500 und 2000 Euro.

Um den Schülern im Musik- und Sprachunterricht wie auch in naturwissenschaftlichen Fächern zeitgemäß Wissen zu vermitteln, möchte der Kranichfelder Förderverein „Töne gegen Fäuste“ technische Ausstattung anschaffen, etwa Computer für Audioanwendungen, Schnittsoftware, Mikrofone und Headsets. So könnten Podcasts, Hörspiele, Interviews und Musikaufnahmen produziert, aber auch Hausaufgaben aufgesprochen und das Lernen von Vokabeln mit kurzen Audiosequenzen erleichtert werden.

Bis zum 8. November können alle, die sich mit einer der 27 teilnehmenden Schulen und ihrem Vorhaben besonders verbunden fühlen, im Internet für ihren Favoriten abstimmen.

Kranichfelds Regelschule bietet auf ihrer Website einen Link zum Voting.