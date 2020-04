Kranichfeld. Die Stadt Kranichfeld wollte an diesem Freitag, 24. April, Hansgeorg Mühe die Ehrenbürgerschaft verleihen.

Titel-Verleihung verschoben

Die Ehrenbürgerschaft muss noch warten: Die Stadt Kranichfeld musste durch die geltenden Einschränkungen der Corona-Pandemie den für Freitag, 24. April, geplanten Termin absagen, mit dem Hansgeorg Mühe offiziell zum Ehrenbürger der Zweiburgenstadt ernannt werden sollte. „Das wird in jedem Fall in angemessenem Rahmen nachgeholt, sobald die Bestimmungen es wieder zulassen“, versichert Bürgermeister Enno Dörnfeld. Mühe, der im Mai 2019 seinen 90. Geburtstag feierte, machte sich als Musiker, Komponist, Musikwissenschaftler und Professor an der Weimarer Musikhochschule weit über Kranichfeld hinaus einen Namen. Die Ehrung hatte der Sozialausschuss des Stadtrates bereits vor Monaten beschlossen.