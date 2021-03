Töpferei in Drößnitz verzichtet auf Führungen

An der seit 2006 währenden Tradition, jährlich am zweiten Märzwochenende den Tag der offenen Töpferei erleben zu können, geht Corona nicht spurlos vorüber. Die üblichen Führungen und Schaudarbietungen in Werkstätten sind diesmal durch die in Thüringen geltenden Verordnungen untersagt. Die Drößnitzer Keramikerin Antje Reinhardt wies aber darauf hin, dass bei ihr zumindest Bestellungen und Abholungen nach Terminabsprache auch am 13. und 14. März möglich sind.