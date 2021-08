Töpfermarkt trifft in Weimar auf Heimatshoppen

Weimar. Innenstadt-Geschäfte starten Sonderaktionen und dürfen am Sonntag im Marktumfeld ihre Türen offen halten.

Die Aktionstage „Heimat-shoppen“ und der Thüringer Töpfermarkt samt geöffneten Geschäften am Sonntag dürften bei der angekündigten Sommerrückkehr ab Freitag viele Neugierige in die Innenstadt locken. Die deutschlandweit größte Kampagne für lebendige Innenstädte findet in Weimar von Freitag bis Sonntag (3. bis 5. September) statt. An einem Strang ziehen die IHK, der Innenstadtverein, Händler, Gastronomen, Dienstleister und Stadtverwaltung.

Von Sektausschank über Kunstworkshop, Social-Media-Schulungen und Basteleien werden viele Geschäfte Besonderes bieten. Der Innenstadtverein hat mit Händlern und Sponsoren unter dem Motto „Heimat fühlen“ wieder ein Gewinnspiel entwickelt. Wer acht Läden besucht und ein kleines Rätsel löst, hat die Chance auf Einkaufsgutscheine zwischen 30 und 100 Euro. Die Glückskarten gibt es in der Tourist-Information und in teilnehmenden Läden – wo sie ausgefüllt abgegeben werden können.

„Ich freue mich, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer angesichts der Folgen des Corona-Lockdowns und dem wachsenden Einfluss des Online-Handels mit Engagement und Einfallsreichtum für eine lebenswerte und pulsierende Stadt sorgen“, so Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Die Werbetrommel für das Heimat-shoppen rührt auch die Stadtwirtschaft Weimar an ihren Bussen.

Hinzu gesellt sich Samstag und Sonntag der 31. Weimarer Töpfermarkt der Thüringer Töpferinnung. „Alle Töpferkollegen sind froh, dass er überhaupt stattfindet. Nach der langen Zwangspause bedeutet das für viele die erste Gelegenheit, ihr Sortiment wieder zu präsentieren“, so die Vize-Innungsobermeisterin Mechthild Schinnerling.

Am Markt nehmen – unter Einhaltung des Hygienekonzepts – 60 Töpfer und Keramiker aus Thüringen und anderen Bundesländern teil. Auf die traditionelle Freisprechung müssen die Gäste verzichten. Die einzige Jung-Gesellin des Jahres befindet sich auf der Walz in Dänemark. Der Erlös der Spendenaktion „Töpfern für den guten Zweck“ geht an das Keramikmuseum Bürgel.

Am 5. September dürfen von 12 bis 18 Uhr Geschäfte in folgenden Straßen öffnen: Frauentorstraße zwischen Markt und Puschkinstraße, Herderplatz, Kaufstraße, Markt, Marktstraße, Neugasse, Schiller- und Windischenstraße.

Töpfermarkt: Sa 10 - 18, So 10 - 17 Uhr