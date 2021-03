Tonndorf lässt maroden Fußweg erneuern

Tonndorf. Projekt in der Schulstraße ist die größte Investition im unlängst beschlossenen Haushalt für das laufende Jahr.

Ein neuer Fußweg für die Schulstraße und Außentoiletten für den Burghof-Komplex: Das sind die beiden wichtigsten Investitions-Vorhaben der Gemeinde Tonndorf in diesem Jahr. Der Gemeinderat gab dem Haushalt vor einigen Tagen mit einstimmigem Votum grünes Licht. Für den im vorigen Jahr gewählten Bürgermeister Tony Röser war es der erste Etat seiner Amtszeit, er ging etwas nervös in die Sitzung. Die intensive Vorarbeit trug jedoch Früchte: Es gab in der Debatte Anregungen und Anmerkungen, aber keine Änderungsanträge.