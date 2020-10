In zwei Gemeinden des Weimarer Landes werden die Bürger an diesem Sonntag, 11. Oktober, an die Wahlurne gebeten – beide Male in der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld. Sowohl die Tonndorfer als auch die Nauendorfer bestimmen dann ihren ehrenamtlichen Bürgermeister neu.

In Nauendorf ist die Wahl eine turnusmäßige. Nach sechs Jahren endet hier die Amtszeit von Marek Heusinger. Nach seiner ersten Wahlperiode hat der 50-Jährige allerdings keine offiziellen Ambitionen angemeldet, wieder kandidieren zu wollen. So erhalten die Nauendorfer am Sonntag einen leeren Wahlschein, auf dem sie selbst den Namen eines Mitbürgers handschriftlich hinzufügen können, den sie für dieses Amt für geeignet halten. Zu beachten ist dabei, dass der Ausgewählte mindestens 21 Jahre alt sein muss, seit mindestens einem halben Jahr im Ort seinen gemeldeten Wohnsitz hat und auch juristisch als wählbar gilt – also beispielsweise kein verurteilter Straftäter ist. Außerdem sollte sein Beruf auf dem Wahlschein vermerkt werden, um den Kandidaten eindeutig kenntlich zu machen. Schließlich ist es nicht auszuschließen, dass in einem Ort mehrere Menschen den gleichen Namen haben.

Dieses Verfahren macht es wahrscheinlich, dass eine Stichwahl erforderlich werden könnte. Schließlich muss der Gewählte mindestens die Hälfte aller abgegebenen Stimmen erhalten. Bekommt er diese am 11. Oktober nicht, stünde am 25. Oktober ein zweiter Wahlgang an.

Auch die Tonndorfer geben sich am Sonntag einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister, hier allerdings außerplanmäßig. Aus gesundheitlichen Gründen hatte der bisherige Amtsinhaber Karsten Mentzel, der eigentlich bis 2023 gewählt war, sein Mandat schon zur Mitte dieses Jahres abgegeben.

Um seine Nachfolge hat sich ein Kandidat offiziell beworben: der bisherige Beigeordnete der Gemeinde und damit amtierende Bürgermeister Tony Röser. Der Bundeswehr-Offizier, der am vergangenen Sonntag seinen 38. Geburtstag feierte, ist parteilos und geht für die Wählergemeinschaft „Bürger für Tonndorf“ in die Wahl.

Um den Bürgern auch hier eine Auswahl zu ermöglichen, ist es ebenfalls zulässig, dass Wähler ihr Kreuz nicht hinter dem vorgedruckten Namen setzen, sondern stattdessen jenen eines ihrer Ansicht nach geeigneteren Amtsanwärters aufschreiben. Sollte in Tonndorf eine Stichwahl notwendig werden, ist dafür auch der 25. Oktober vorgesehen.

Die Wahllokale befinden sich in Tonndorf im Burghof und in Nauendorf bei der Feuerwehr. Sie haben am Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Beim Betreten des Wahllokals ist eine Mund-Nase-Abdeckung zu tragen. Am Eingang können die Hände desinfiziert werden. Zudem dürfen sich nur so viele Wähler gleichzeitig im Raum aufhalten, wie es Wahlkabinen gibt. Die anderen werden gebeten, draußen mit entsprechendem Abstand zu warten, sagte Verwaltungschef Fred Menge.

Die Gemeindewahlausschüsse, die das amtliche Ergebnis feststellen, tagen indes nicht mehr am Sonntag. Die öffentliche Sitzung des Tonndorfer Ausschusses findet am Dienstag, 13. Oktober, um 19 Uhr im Burghof statt. In Nauendorf wird das Ergebnis am Mittwoch, 14. Oktober, ebenfalls ab 19 Uhr im Vereinsraum der Feuerwehr amtlich.