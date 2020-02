Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tonndorfer Kameraden wünschen sich ein Fahrzeug mit Tank

Mit sechs Einsätzen erlebte die Freiwillige Feuerwehr Tonndorf ein vergleichsweise ruhiges Jahr 2019. Ortsbrandmeister Mario Seyfarth ließ zur Jahreshauptversammlung im Saal des Gasthauses „Deutscher Kaiser“ in seinem Rechenschaftsbericht die Ereignisse noch einmal Revue passieren.

Vor allem der zweite der beiden Brandeinsätze zeigte, so Seyfarth, dass die Tonndorfer ein Fahrzeug mit Wassertank benötigen: Als am 5. Juli die Böschung an einem Feld unweit des Sportplatzes in Flammen stand, hatten zwei Mitglieder des SV Tonndorf bereits den Großteil der Löscharbeiten mit einem Gartenschlauch erledigt und verhindert, dass das Feld in Brand geriet. „Wir als Feuerwehr hätten ohne wasserführendes Fahrzeug auch nur sehr begrenzt löschen können und erst eine Schlauchleitung zu den 300 Meter entfernten Hydranten aufbauen müssen“, so Seyfarth. Angesichts trockener Sommer und versiegender Löschwasserteiche sei eine Anschaffung, wie die Gemeinde sie zurzeit vorbereite, „immer notwendiger“.

Es war bereits der letzte Einsatz 2019 – im zweiten Halbjahr gab es keinen Alarm in Tonndorf. Größter Einsatz blieb damit der erste der beiden Brände, der sich am 31. März ereignet hatte: Eine Scheune in der Schenkenstraße stand an jenem Sonntagnachmittag in Flammen. Begünstigt durch das Wochenende standen 23 Einsatzkräfte zur Verfügung, die Wehren aus Kranichfeld und Bad Berka kamen hinzu. Die Tonndorfer hatten noch bis zum nächsten Tag gegen 13 Uhr mit Restlöscharbeiten, Brandwache und Nachbereitung zu tun und bekamen von der Bauservice-Firma Ditscher ein Frühstück geliefert.

Die Tonndorfer Feuerwehr hat aktuell 29 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 8 in der Alters- und Ehrenabteilung sowie 9 in der Jugend. Sie absolvierten unter anderem 14 Ausbildungen, unter anderem einen ABC-Einsatz an der Biogasanlage sowie Begehungen von Schloss und Kindergarten.

Mit Alexander Heßland und Florian Kellner bekamen zwei junge Männer zur Jahreshauptversammlung ihre Berufungsurkunden für die Einsatzabteilung, Jennifer Seewald und Karl Göring verstärken die Jugendfeuerwehr. Unter den Ehrungen ragte die für Jörg Jautzer heraus, der für 40 Dienstjahre das Goldene Brandschutz-Ehrenabzeichen erhielt.