Transporter überfährt Jagdhund bei Gutendorf

Die Polizei, das Forstamt Bad Berka und die Jäger des Weimarer Landes hoffen auf Hinweise zu einem Unfall, der sich am Freitag, 30. Oktober, vormittags auf der Landstraße zwischen Gutendorf und dem Kreisverkehr nach Bad Berka und Troistedt ereignete. Das Forstamt hatte dort im Wald eine Jagd ausgerichtet und den Straßenabschnitt hierfür zeitweilig mit Tempo 30 ausgeschildert. Der Fahrer eines weißen Kleintransporters mit Firmenaufschrift an der Seite, der gegen 11 Uhr aus Richtung Gutendorf kam, hielt sich offenbar nicht an dieses Limit. Zumindest konnte er nicht mehr rechtzeitig reagieren, als ein Jagdhund, der einer Fährte folgte, plötzlich über die Straße lief. Das Fahrzeug erfasste den Hund, der an den Folgen des Unfalls verendete. Der Fahrer machte sich aus dem Staub.

Zu übersehen sei das Tier nicht gewesen, versicherte Forstamtsleiter Jan Klüßendorf. Immerhin bringe ein Deutscher Wachtelhund, um den es sich hier handelte, gut 20 Kilo auf die Waage. Der Hund sei noch jung, aber bereits gut ausgebildet und geprüft gewesen. Sein Halter aus dem nördlichen Weimarer Land, der sehr an dem Tier hing, kann den Verlust noch gar nicht fassen. Für konkrete Hinweise, die zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer führen, hat er 1000 Euro Belohnung ausgesetzt. Hinweise nimmt die Weimarer Polizei unter 03643/8820 entgegen.