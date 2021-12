Trauer um langjährigen DNT-Schauspieler Rudolf Reinhardt

Weimar. Der langjährige DNT-Schauspieler ist im Alter von 93 Jahren in Bad Berka verstorben.

Der Schauspieler Rudolf Reinhardt ist nach langer Krankheit im Alter von 93 Jahren am 25. November in Bad Berka verstorben. Im Laufe seiner Schauspielerkarriere hat Rudolf Reinhardt auf zahlreichen Bühnen gestanden. Insbesondere in Thüringen war er über viele Jahre zu erleben: in Meiningen, Erfurt und vor allem in Weimar, wo er zuletzt in den 1990er-Jahren in der legendären Produktion „Das Ballhaus“ mitgewirkt hat.

Rudolf Reinhardt stammt aus einer Theaterfamilie. Seine Eltern waren Schauspieler, der Großvater Rudolf Fuchs gehörte zu den Stars im Meininger Ensemble von Herzog Georg II., seine Großmutter trug den Titel einer Königlichen Hofopernsängerin in München.

Nach Stationen in Stendal, Karl-Marx-Stadt, Frankfurt/Oder und Senftenberg wurde Reinhardt 1959 am DNT engagiert. Hier eroberte er in den 1960er-Jahren das Publikum mit seiner meisterhaften Interpretation von Brechts Arturo Ui und spielte mit großem Erfolg den Schurken Autolycus in Shakespeares „Wintermärchen“. Ab 1966 folgten Engagements in Meiningen, Erfurt, Rostock und Greifswald, bevor er 1981 wieder ins Weimarer Ensemble wechselte, dem er bis 1994 fest angehörte und bis 1996 als Gast verbunden blieb.

Reinhardt verfügte über eine außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit, mit der er in seiner Laufbahn unzählige Charaktere und unterschiedlichste große und kleine Figuren mit Leben erfüllte, darunter am DNT den gewitzten Diener Jacques in Diderots „Jacques und sein Herr“, den Narr in Shakespeares „Was ihr wollt“, Luigi in Aldo Nicolajs „Sommer im Winter“, den Hakenfingerjakob in Brechts „Dreigroschenoper“ oder Smirnoff in Thomas Bernhards „Über allen Gipfeln ist Ruh“. Seine Lieblingsrolle war der Hauptmann von Köpenick, dessen tragische wie komische Momente er am Theater Greifswald auf besondere Weise traf. In diesen und anderen Rollen bleibt Rudolf Reinhardt allen in Erinnerung, die auf der Bühne erleben durften.