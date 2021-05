Trauercafé in Weimar kehrt zurück

Weimar. Der ambulante Hospizdienst bietet in der kommenden Woche erstmals nach längerer Corona-Pause wieder seine Begegnungen für Trauernde in Weimar an.

Das Trauercafé des ambulanten Hospizdienstes beim Trägerwerk Soziale Dienste in Weimar kehrt aus der Corona-Zwangspause zurück: Am Mittwoch, 2. Juni, sind erstmals wieder Trauernde in die Begegnungsstätte am Weimarhallenpark (Schwanseestr. 1) eingeladen. Um die Abstands- und Hygienevorschriften einhalten zu können, haben die Organisatoren das Treffen zeitlich geteilt: Eine Gruppe 14 bis 15.30 Uhr, die zweite 16 bis 17.30 Uhr. Ausgebildete Trauerbegleiterinnen sind jeweils vor Ort und bieten die Möglichkeit des stillen Dabeiseins wie auch des Austausches im Gespräch. FFP2- oder OP-Maske sind ebenso notwendig wie ein tagesaktueller Schnelltest, der vor Ort erfolgen kann.

Anmeldungen zum Trauercaféunter Telefon: 03643-853663