Trauernden in Weimar zur Seite stehen

Weimar. Das monatliche Trauercafé findet am 1. Dezember unter der Maßgabe 2G und Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen statt.

In zwei kleinen Gruppen und unter Einhaltung von 2G kann das monatliche Trauercafé in der Begegnungsstätte des ambulanten Hospizdienstes twsd, Schwanseestraße 1, am Mittwoch, 1. Dezember, stattfinden. Hygienemaßnahmen und Abstände können so eingehalten werden. Die Teilnahme ist möglich von 14 bis 15.30 Uhr oder von 16 bis 17.30 Uhr. Erfahrene Trauerbegleiterinnen stehen Trauernden zur Seite.

Anmeldung erbeten: Tel. (03643) 853663