Trauungen mit sechs Personen, Trauerfeiern im engsten Kreis

Bis einschließlich Mai wird es in Weimar keine Stadtratssitzungen mehr geben und auch keine Sitzungen der Fachausschüsse. Gleichzeitig lässt Oberbürgermeister Peter Kleine Möglichkeiten der Haushaltssicherung prüfen. Darüber informierte er am Abend den Haupt- und Personalausschuss des Stadtrates. Das Gremium war zu einer „Sitzung auf Abstand“ zusammengekommen, um vom Stadtoberhaupt über die Situation informiert zu werden.

Alle Fraktionen haben nach Angaben von Peter Kleine seinen Vorschlag mitgetragen. Im Gegenzug werde er den Hauptausschuss zweiwöchentlich persönlich oder notfalls in einer Telefonkonferenz über die Situation informieren. – Gestern saßen die Teilnehmer dabei zwei Meter voneinander entfernt.

Die von der Landesregierung am Montag vorgeschlagenen Maßnahmen zur Corona-Prävention müssen heute, Dienstag, in lokale Allgemeinverfügungen umgewandelt und veröffentlicht werden.

Die Stadtverwaltung reagiert derweil auf die Schwerpunkte der Corona-Prävention und organisiert sich teilweise neu. So müssen die Corona-Hotline aufgestockt und weitere Arbeitsplätze für Mitarbeiter geschaffen werden, die Kontaktpersonen und Rückkehrer aus Risiko-Gebieten aufsuchen.

Gleichzeitig sollen das gerade ansteigende Besucheraufkommen in der Stadtverwaltung und die Teilnehmerzahlen bei besonderen Anlässen reduziert werden. Deshalb gab es mehrere Festlegungen:



Trauungen können bis auf weiteres durchgeführt werden. Daran können maximal sechs Personen, einschließlich des Brautpaares teilnehmen. Für eventuelle Absagen von Trauungen entstehen keine Verwaltungskosten.



Das Bürgerbüro ist nur mit Termin zu nutzen. Die Termine werden nur noch online (https://tevis.weimar.de/) vergeben. Auch das Termin-Terminal in der Verwaltung steht nicht mehr zur Verfügung, um die Zahl der Besucher zu reduzieren. Menschen ohne Online-Anschluss werden gebeten, sich von Familie, Nachbarn oder Freunden bei der Terminvereinbarung helfen zu lassen.

Auf dem Hauptfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen der Stadt finden keine Trauerfeiern mehr in geschlossenen Räumen statt. Beisetzungen und Trauerfeiern an der Grabstätte sind auf den engsten Familienkreis beschränkt. Zu Beisetzungen auf dem Hauptfriedhof trifft sich dieser mit dem Bestatter vor dem Hauptgebäude.

Die Ausländerbehörde bleibt ab Dienstag, 17. März, vorläufig bis einschließlich 31. März 2020 geschlossen. Alle vorliegenden Anträge auf Ausstellung oder Verlängerung von Dokumenten werden bearbeitet und postalisch zugestellt. Per E-Mail können Anträge weiterhin gestellt werden.

Alle Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, Vor-Ort-Termine in der Stadtverwaltung nur in ganz dringenden Fällen zu vereinbaren und das Anliegen – wo möglich – telefonisch oder per E-Mail zu klären.

Menschen mit Atemwegserkrankungen sollen die Stadtverwaltung nicht aufsuchen und stattdessen telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen (https://stadt.weimar. de/buergerservice/aemter/).