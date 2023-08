Treuer Bad Sulzaer Pate diesmal mit fünf Parzellen in Mellingen

Mellingen. Die Toskanaworld Bad Sulza unterstützt bereits seit dem Start 2019 das Blühstreifen-Projekt der Agrargenossenschaft Mellingen.

Die Toskanaworld in Bad Sulza bleibt ein wichtiger Partner im Blühstreifen-Projekt der Agrargenossenschaft Mellingen. Allein fünf Patenschaften über die jeweils rund hundert Quadratmeter großen Parzellen hat das Unternehmen in der laufenden Saison übernommen – zugeordnet fünf Sparten des Komplexes, nämlich der Therme, dem dazugehörigen Hotel, dem Klinikzentrum sowie in Auerstedt dem Hotel-Resort im Schloss und dem dortigen Restaurant „Reinhardt’s“.

Patenschaften erlauben es, Flächen aus der Produktion zu nehmen

Wie die Toskanaworld in einer Presseinformation mitteilte, ist das Unternehmen schon mit im Boot, seit die Agrargenossenschaft 2019 erstmals um Blühstreifen-Paten zu werben begann. Geschäftsführer Lutz Streiber und seine Mitstreiter sind gesetzlich verpflichtet, auf fünf Prozent ihrer Ackerflächen der Natur den Vorrang zu gewähren. Die Patenschaften erlauben es ihr, weitere Flächen aus der Produktion zu nehmen, dort weder zu düngen noch Pflanzenschutzmittel einzusetzen und dafür Blühstreifen anzusäen. Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Blühpflanzen werden viele Bestäuber angezogen, zudem Nährstoffverlust und Bodenerosionen vermindert.

„In den Jahren wurden leider die Wildkräuter mehr und die Blühmischungen sind auch durch die Trockenheit etwas in den Hintergrund geraten“, so Streiber zur aktuellen Entwicklung des Projektes. „Wir wollen die Streifen über den Winter stehen lassen, damit auch die hier überwinternden Vögel sie als Futterquelle nutzen können.“ Weiterhin freue sich die Genossenschaft über jeden neuen Paten, der ein Biotop für Bienen und andere Insekten ermöglicht. Aktuell sind es 173, und für jeden gibt es am Jahresende ein Glas Honig vom Mellinger Imker Jürgen Prokop, dessen Bienenwagen unweit der Blühstreifen stehen. „Ein besonderes Dankeschön geht an die Toskanaworld“, so Streiber, „weil sie uns die Treue hält und gleich fünf Patenschaften übernommen hat.“