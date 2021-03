Trickbetrüger haben in Weimar keine Chance

Gleich achtmal versuchten Betrüger am Donnerstag, Weimarer am Telefon über den Tisch zu ziehen. In jedem Fall erfolglos.

Insgesamt achtmal versuchten Unbekannte am Donnerstag, mit Telefonanrufen wegen vermeintlicher Notlagen an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Darüber informierte die Polizei am Freitag.

In sechs Fällen habe es sich um vermeintliche Polizeibeamte aus Erfurt gehandelt. Der Anrufer teilte mit, dass ein Familienmitglied, in einigen Fällen die Schwiegermutter, in anderen Fällen die Enkelin, in Erfurt einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Nun würden dringend 20.000 Euro zur Hinterlegung einer Kaution benötigt.

In einem anderen Fall handelte sich um einen angeblichen Lottogewinn von 38.700 Euro. Hier wurde mitgeteilt, dass vor Überweisung der Gewinnsumme eine Bearbeitungsgebühr von 900 Euro erforderlich sei.

Darüber hinaus wurde behauptet, eine Enkelin in finanzieller Notlage benötigte dringend 25.000 Euro, notfalls würde sie sich auch mit Schmuck begnügen.

Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen darauf herein. Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.