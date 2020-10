33 Jahre, nachdem die Städte Trier und Weimar ihre Partnerschaft besiegelten, haben sie ihr gemeinsames Vertragswerk am Tag der Deutschen Einheit ergänzt. Im „Elephant“ vereinbarten beide Oberbürgermeister, dass die kommunalen Auszubildenden an Ilm und Mosel künftig Praktika in der jeweiligen Partnerstadt leisten.

Die Beziehungen zwischen Trier und Weimar konzentrieren sich derzeit insbesondere auf das Wirken der beiden Freundesgesellschaften. Der Austausch auf dieser Ebene funktioniere zwar gut, bestätigte Weimars OB Peter Kleine. Allerdings hätten die Vereine einen Altersdurchschnitt erreicht, der es nun nahelege, auch wieder jüngere Leute für diese Städtepartnerschaft zu begeistern. „Wir haben in unserer Stadtverwaltung 70 Auszubildende und Studierende. Viele von ihnen gehen für Praktika bis in die Schweiz und nach Österreich. Warum sollten wir sie nicht auch für Weimar interessieren können“, sagte Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Die erste Vorarbeit hierfür ist bereits geleistet. Im Mai und Juni kommenden Jahres kann Weimars Rathaus nach Jahren wieder den ersten Azubis aus Trier begrüßen.

Für die beiden aktuellen Oberbürgermeister war das Treffen am Wochenende ebenfalls das erste, seit sie jeweils im höchsten kommunalen Amt sind. Kleine war zuletzt noch als Beigeordneter in Trier, als er mit der Ehringsdorfer Feuerwehr deren Partnerwehr im Ortsteil Pfalzel besucht hatte. „Direkt in Trier war ich Anfang der 90er-Jahre, danach bisher nicht wieder“, erklärte Kleine seinen Nachholebedarf. Sein Amtskollege Wolfram Leibe war zum Zwiebelmarkt vor drei Jahren zwar bereits als Triers OB in Weimar zu Gast. Sein Gegenüber hieß damals allerdings noch Stefan Wolf.

Die nächsten Gelegenheiten, sich in Trier zu treffen, sind schon in Sicht. Der Weimarer Gropius-Pavillon soll nach seinem Gastspiel in Siena und einer - sofern das Infektionsgeschehen mitspielt - Zwischenstation in Blois im kommenden Jahr auch in Trier eröffnet werden. Zudem lud Leibe, der um die sportlichen Ambitionen Peter Kleines weiß, seinen Weimarer Kollegen zu einem Training mit Triers Basketballern aus der 2. Bundesliga ein.