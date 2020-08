Trio Nômade im Kulturhof

Weimar. Französische Chansons, brasilianische Lieder, klassische Musik und moderner Jazz verschmelzen beim Trio Nômade in erfrischenden Arrangements.

Das Trio Nômade gastiert am Freitag, 21. August, 20 Uhr, im Kulturhof des Mon Ami. Die deutsch-französische Sängerin Nora Benamara und die zwei brasilianischen Gitarristen Igor Seiji und Silvino Almeida lernten sich in Weimar kennen. In ihrem neuen Projekt lassen sie ihre unterschiedlichen musikalischen Welten aufeinandertreffen.