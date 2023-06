Tröbsdorf will’s wissen: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung als Thema

Tröbsdorf. Am Mittwochabend, 31. Mai, lädt der Tröbsdorfer Ortsteilrat zu einer Infoveranstaltung.

Die Veranstaltungsreihe „Tröbsdorf will’s wissen“ geht in dritte Runde: An diesem Mittwochabend, 31. Mai, lädt der Tröbsdorfer Ortsteilrat zu einer Infoveranstaltung zum Thema „Soziales – Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ in die Festhalle Tröbsdorf, Am Teichdamme 11 ein. Wie sinnvoll ist es, eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung zu machen? Wie kann man sich am besten rechtlich absichern? Diese und weitere Fragen will der Referent Martin Kristen beantworten. Er leitet seit fast 30 Jahren den Betreuungsverein Weimar. Hier betreut er Menschen, die sich unter anderem um ihre Verwandten kümmern, heißt es in der Ankündigung durch den Ortsteilbürgermeister Matthias Hopf.

„In den vergangenen Veranstaltungen haben wir bereits viel über die Natur und ihre Bewohner erfahren. Doch dieses Mal wollen wir uns einem Thema widmen, das uns alle betrifft“, so der Ortsteilbürgermeister in der Pressemitteilung weiter. „Ich bin mir sicher, dass diese Veranstaltung für viele von großer Bedeutung sein wird.“

Beginn der Infoveranstaltung im Versammlungsraum hinter der Festhalle ist am Mittwochabend um 18 Uhr.