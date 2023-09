Ein Hund war über eine Stunde in der Hitze eingeschlossen. Lediglich einen Spalt breit, standen die Fenster des Fahrzeuges offen. (Symbolbild)

Trotz Hitze: Hund über eine Stunde in Auto in Weimar eingesperrt

Weimar. Das Fahrzeug stand im Schatten und die Fenster waren einen Spalt breit geöffnet. Warum die Polizei trotzdem eine Anzeige stellte:

Am Montagnachmittag meldete ein Zeuge einen eingeschlossenen Hund in einem Mercedes. Das Auto parkte am Graben.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Hund bereits eine Stunde lang im Kofferraum des Fahrzeuges. Zwar stand das Auto im Schatten, jedoch heizt sich der Innenraum bei Temperaturen um 30 Grad dennoch schnell auf. Das Dachfester war angekippt und die übrigen Fenster einen Spalt breit geöffnet. Wasser hatte das Tier jedoch nicht zur Verfügung.

Mit dem Eintreffen der Polizei, kam auch der Besitzer des Hundes zurück zum Auto. Dieser reagierte extrem uneinsichtig auf den Einsatz der Beamten. Er muss nun mit einer Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen.

Erst am Wochenende sind zwei Hunde in Ruhla in einem Auto zurückgelassen worden. Beide waren nach mehreren Stunden tot.

