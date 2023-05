TT-Freunde haben sich bis Bad Berka vorgebaut

Im TT-Maßstab kommt die Deutsche Reichsbahn an diesem Wochenende noch einmal auf die Schiene.

Weimar. Die erste Weimarer Frühjahrs-Modelleisenbahnausstellung nach Corona zeigt an der Rosenthalstraße erstmals die erweiterte Ilmtalbahn-Anlage.

Zu ihrer ersten Vereinsausstellung nach Corona haben für dieses Wochenende die TT-Modellbahn-Freunde Weimar eingeladen. Sie öffnen ihre Vereinsräume in der Eduard-Rosenthalstraße 47 am Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Auf der TT-Vereinsanlage mit einer Länge von fast zehn Metern und einer Tiefe von knapp sieben Metern zeigen die Modellbahner ein abwechslungsreiches Bild der Triebwagen und Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn in den 80er-Jahren in einer fiktiven Thüringer Landschaft. An die Hauptanlage ist auch ein Armeemodul angeschlossen. Militärfahrzeuge im Maßstab 1:120 sind auf eigenen Rädern unterwegs und stellen inklusive Ver- und Entladung auf Eisenbahnwaggons eine Übung der NVA nach.

Ein Höhepunkt der Schau soll die Präsentation der zweiten Clubanlage werden, die den Süd-Abschnitt der Ilmtalbahn abbildet. Seit den bislang letzten öffentlichen Ausstellungen der Kranichfeld-Anlage in Erfurt und Dresden 2020 sind sechs Module hinzugekommen, sodass die Modellstrecke nun über München in Bad Berka angelangt ist. Auf dieser Strecke werden am Wochenende Loks und Waggons der Zeitepoche 1960 bis 1990 fahren. Erstmals ist auch die neu gemalte Hintergrundkulisse zu sehen.