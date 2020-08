Türme-Wanderung nimmt Klima in den Fokus

Weimar. Die traditionelle Tour findet coronabedingt in diesem Jahr ohne Imbiss am Carolinenturm statt.

Erinnert haben die Organisatoren an die traditionelle Drei-Türme-Wanderung, die am 30. August stattfindet. Im Fokus der etwa 17 Kilometer langen Tour zum Hainturm bei Belvedere, dem Carolinenturm bei Blankenhain und dem Paulinenturm bei Bad Berka steht das Thema „Klimawandel und Waldentwicklung am Thüringer Drei-Türme-Weg“. Wanderleiter ist neben Gunter Braniek dieses Mal Wolfgang Grade, der Vorsitzende der Kötschberggemeinde und zuständiger Förster in einem Teil des Waldes entlang des Thüringer Drei-Türme-Weges. Beide haben viele wissenswerte Details zum diesjährigen Thema zu zeigen und zu erklären.

Coronabedingt wird es dieses Jahr keinen Imbiss am Carolinenturm geben. Alle Wanderer werden gebeten, selbst für ihre Verpflegung und Getränke zu sorgen. Ihren Abschluss findet die Tour am Paulinenturm Bad Berka, wo die Möglichkeit zur Einkehr in der Paulinenturmbaude besteht. Die Anreise zum Startpunkt Weimar-Belvedere erfolgt individuell. Zurück geht es ebenfalls individuell, beispielsweise stündlich ab Bad Berka oder Hetschburg mit der Erfurter Bahn nach Weimar. Die Teilnahmegebühr für die Wanderung beträgt 2 Euro für Erwachsene, Kinder können kostenlos mitwandern.

Sonntag, 30. August, 9 Uhr; Parkplatz Belvedere