Montagsdemos in Jena, Weimar, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis mit weniger Zulauf

Am Montag war die Landespolizeiinspektion Jena im Rahmen der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die kriegerischen Handlungen in der Ukraine, den Meinungsäußerungen zur Energiemangellage sowie der steigenden Inflation im Einsatz.

In der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr hatten laut Polizeiangaben insgesamt 2211 Teilnehmer an sieben Versammlungen bzw. Veranstaltungen in den Städten Jena und Weimar sowie in den Landkreisen Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis teilgenommen.

In Jena und Weimar ist es zwischen den Teilnehmern der Demo und des Gegenprotests zu verbalen Auseinandersetzungen, ohne strafrechtliche Relevanz, gekommen.

Die Versammlungen verliefen ohne weitere Zwischenfälle, so die Polizei.

