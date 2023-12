Über Christus-Kunst im Weimarer Bauhaus

Weimar Stephan Dahme von der Klassik Stiftung Weimar spricht über die Künstlerin Magda Langenstraß-Uhlig

Wie religiöse Themen und das Bauhaus zusammenpassen, zeigte Künstlerin Magda Langenstraß-Uhlig (1888-1965) in ihren Werken, nicht zuletzt ihrem Zyklus „Christusgeschichte“ mit 26 Szenen. Wie sie sich dabei stilistisch zwischen Expressionismus und De Stijl orientierte, empfindet Stephan Dahme von der Klassik Stiftung Weimar am Dienstag, 12. Dezember, 19 Uhr, bei einem Vortrag im Elisabethensaal des katholischen Gemeindezentrums Weimar nach. Ihren Zyklus versah Magda Langenstraß-Uhlig einige Jahre nach der vorläufigen Fertigstellung 1919 mit abstrakt-geometrischen Formen im Sinne der niederländischen De Stijl-Bewegung. Im Hintergrund standen ihre Erfahrungen am Weimarer und Dessauer Bauhaus.