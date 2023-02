Über ein Hungertuch

Timo Gothe, Katholische Pfarrei Herz Jesu Weimar

In der Herz Jesu Kirche wird mit Beginn der Fastenzeit ein großes, sogenanntes Hungertuch in den Altarraum gehängt. Das Hilfswerk Misereor hat vor mehreren Jahrzehnten diese Tradition wiederbelebt und nun beteiligen sich deutschlandweit viele Gemeinden an diesem Projekt.

Das Hungertuch durchbricht Sehgewohnheiten und begleitet uns auf der Zeit bis zum Osterfest. Geschaffen hat es dieses Jahr der in Nigeria geborene Künstler Emeka Udemba und er hat seinem Werk als Titel eine Frage mitgegeben: „Was ist uns heilig?“

Das farbenstarke Bild ist als Collage aus vielen ausgerissenen Zeitungsschnipseln aufgebaut: Schicht um Schicht reißt und klebt der Künstler diese Einzelteile und komponiert aus ihnen etwas vollkommen Neues. In den heißen roten Raum greifen vier Arme: Form und Farbe nach gehören sie zu Menschen unterschiedlichen Geschlechts und ethnischer Herkunft. Ihre Hände berühren gemeinsam sachte die brüchige Erdkugel. Wahrhaftig eine zerrissene und bedrohte Welt!

Wortfetzen sind auf dem Bild zu lesen: „Vom Anfang“, „Ins Leben“, „Das kostet die Welt“.

Ist alles auf der Welt bepreisbar und zahlen am Ende die die Rechnung, die eh schon in Armut leben? Was ist uns das Leben wert? Wo sind die Grenzen unseres Handelns?

Fragen, die mich in den kommenden Wochen der Fastenzeit begleiten können. Am Ende dieser Zeit steht dann Ostern. Wir feiern Tod und Auferstehung Jesu Christi. Wir feiern – so unglaublich das in diesen Zeiten klingt – den Sieg des Lebens über den Tod.

Das Hungertuch wird abgenommen und klarer tritt der Gedanke aus dem Johannesevangelium hervor: „Gott hat uns Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat“.

Was ist uns heilig? Das Leben. Ist es uns das?