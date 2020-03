Weimar. In einer neuen Reihe will das Weimarer Bündnis „SozialTransFair“ darüber informieren, wie sich die Sanktionen im Sozialrecht verändert haben.

Über Sanktionen im Sozialrecht

Das Weimarer Bündnis „SozialTransFair“ beginnt in dieser Woche eine dreiteilige Vortrags- und Diskussionsrunde über Sanktionen im Sozialrecht, wie sie sich für Empfänger von Arbeitslosengeld und Hartz-IV-Leistungen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 5. November 2019 darstellen. Unter dem Motto „Sei kein Schaf“ hat das Bündnis zunächst für Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr ins Bürgerzentrum von Weimar-West eingeladen. Am 11. März wird die Reihe im Mehrgenerationenhaus der Schöndorfer Waldstadt fortgesetzt, am 21. April dann in Weimars Stadtbücherei.