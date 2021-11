Überraschung für Weimarer Lebenshilfe-Werkstatt

Weimar. Adventskalender als Anerkennung aus Legefeld.

Eine süße Weihnachtsüberraschung am trüben Novembertag erhielten die Mitarbeiter der Legefelder Werkstatt des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda. Die Legefelder Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel überreichte der Einrichtung schokoladige Adventskalender. Eine Geste, die bereits zur Tradition geworden ist, in diesem Jahr für die Menschen in der Werkstatt aber eine größere Bedeutung hat.

„Frau Seidel überreichte uns allen persönlich einen Weihnachtskalender“, freute sich die Werkstatträtin Doreen Hadlich. Die Besucherin richtete auch anerkennende Worte an das Werkstatt-Team. Sie lobte dessen Arbeit in der Werkstatt und dessen Durchhaltevermögen in der schwierigen Zeit. Das empfanden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht als selbstverständlich.

„Sie hat uns von Herzen gedankt“, schilderte Doreen Hadlich, „Darüber und über den Besuch haben wir uns sehr gefreut. Es ist nicht selbstverständlich. Wertschätzung von außerhalb der Werkstatt zu bekommen.“

Auch Rola Zimmer, Vorstandsvorsitzende des Lebenshilfe-Werks, bestätigt: „Es bedeutet unseren Mitarbeitenden sehr viel, dass sie gerade in der jetzigen Zeit Aufmerksamkeit und Anerkennung erfahren. 24 Tage lang werden sie nun durch eine süße Überraschung daran erinnert, dass die Legefelder an sie denken. Ein herzliches Dankeschön an Frau Seidel.“