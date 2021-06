Überraschungskiste für kleine Weimarer Gipfelstürmer

Yvonne Rebentisch (links), Personal-Leiterin von Bayer in Weimar, übergab die Überraschungskiste an Kindergarten-Leiterin Annett Radecker und kleine Gipfelstürmer.

Weimar. Die Weimarer Firma Bayer bedenkt den Betriebskindergarten mit Spielspaß für die 72 Mädchen und Jungen.

Schöner kann der Kindertag nicht beginnen: Der Betriebskindergarten Gipfelstürmer im Norden der Stadt hat am 1. Juni eine Überraschungskiste von der Firma Bayer Weimar geschenkt bekommen. Die Kiste enthielt alles, was Kinder zum Basteln, Malen und Spielen benötigen und kleine Kinderherzen erfreut: Farbkästen, Malbücher, Seifenblasen, Luftballons, Aufkleber, Knete und vieles mehr.

Die Kindergartenleiterin Annett Radecker habe sich herzlich für die unverhofften Geschenke bedankt und das Team des Kindergartens sich gefreut, dass die Firma Bayer an den Kindertag gedacht hat, berichtete das Unternehmen in einer Presseinformation.

Der erste nach der Wende in Weimar entstandene Betriebskindergarten wurde am 1. November 2019 in der Straße des 17. Juni eröffnet und von der Firma Bayer Weimar und den drei weiteren ortsansässigen Firmen Glatt Ingenieurtechnik Weimar, dem Institut für Angewandte Bauforschung Weimar und der Stadtwerke Weimar Stadt-Versorgungs GmbH mitfinanziert. In dem ebenerdigen Neubau in Trägerschaft des TWSD können insgesamt 72 Kinder spielen, toben und lernen.

Besonderheit dabei ist, dass die Firmen zwar ein Kontingent zur Betreuung der Kinder ihrer Mitarbeiterschaft haben. Aber von den besagten 72 Plätzen stehen 32 für andere Mädchen und Jungen aus der Stadt Weimar zur Verfügung.

Zurzeit besteht die Chance auf einen Platz in der Einrichtung, die unter anderem an die Arbeitswelt angepasste Öffnungszeiten hat, allerdings nur theoretisch: Aktuell ist der Kindergarten voll belegt.