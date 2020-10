Überreste einer Hirschkuh am Ilmtal-Radweg

Einmal mehr musste sich das Veterinäramt des Landkreises in dieser Woche auf den Weg machen, um in der Landschaft illegal entsorgte Tierreste zu beseitigen. Das Ordnungsamt der VG Mellingen war bereits am Dienstag in einem Gebüsch am Ilmradweg zwischen Mellingen und Oettern nahe der Straße nach Mechelroda auf zwei große Plastiksäcke gestoßen. Darin befanden sich Zerlegereste eines Wildtieres.

Die VG-Mitarbeiter konnten nicht ausschließen, dass es sich dabei um die Knochen eines Wildschweines handelte. Angesichts der Risiken, die derzeit durch die Afrikanische Schweinepest drohen, verständigten die Finder umgehend die Kreisbehörde. Amtstierarzt Stefan Kleinhans konnte zumindest in Sachen Gefährdungspotenzial beruhigen. Was da weggeworfen wurde, waren die Reste einer Hirschkuh. Sie dort zu entsorgen, blieb dennoch eine Ordnungswidrigkeit. Dass die Hirschkuh einem Wilderer zum Opfer gefallen war, kann man ausschließen Zwar sei es Jägern erlaubt, dass sie ihre erlegten Tiere im Wald ausweiden und die Innereien, sofern sie sie sorgfältig abdecken oder vergraben, dort lassen. All jene Reste, die zu Hause beim Zerlegen eines Tierkörpers übrig bleiben, müssen jedoch zur fachmännischen Entsorgung gebracht werden. Und hierfür gibt es in Thüringen nur eine Fachfirma in Elxleben. Dass die Hirschkuh einem Wilderer zum Opfer gefallen war, kann Kleinhans ausschließen. Schließlich fand er in einem der Säcke auch eine gelbe Wildmarke, mit denen Jäger ihr erlegtes Wild zu kennzeichnen haben. Da der Jäger damit auch seine Visitenkarte hinterlässt, geht der Veterinärmediziner davon aus, dass derjenige, der das Tier geschossen hat, nicht der gleiche ist, der die Überreste wegwarf. Wahrscheinlicher sei es, dass der Jäger das Rotwild verkaufte, der Käufer nicht um die Bedeutung der Wildmarke wusste und bei der illegalen Entsorgung damit selbst eine Spur legte. Und diese verfolge das Veterinäramt auch. „Mit solch sorglosen Leuten ist es schwierig, der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen", so Kleinhans.