Überwältigende Hilfsbereitschaft

Weimar. Nach Zeitungsbeitrag mehr als 6000 Euro Spenden für Weimarer Familie in Not

Gehofft hatten es alle, die an der Aktion beteiligt sind – und sind noch immer überwältigt: Nach dem Beitrag über die junge Weimarer Familie, deren Lebenstraum durch die Diagnose Hirntumor beim Ehemann und Vater zerstört wurde, gingen alleine von Samstag bis Dienstag am frühen Abend weitere rund 6350 Euro an Spenden ein. Am Freitag waren es noch rund 11.000 Euro. Damit hat die Familie jetzt 58 Prozent ihres Spendenziels von 30.000 Euro erreicht.

So kommen Julia Hartmann (32), ihr gleichaltriger Ehemann Robert Ziege und ihre vierjährige Tochter dem dringenden Wunsch näher, ihr Häuschen umbauen lassen zu können. Die Krankheit nahm dem Handwerker die Chance, vieles selber zu erledigen, zudem ist er aus Berufsunfähigkeitsrente angewiesen.

„Es ist überwältigend, nicht in Worte zu fassen“, reagierte Julia Hartmann auf die Unterstützung von Freunden, Bekannten und wildfremden Menschen, die Beiträge von zehn bis zu mehreren Hundert Euro gespendet haben. „Ich bedanke mich von Herzen bei allen bisherigen Spendern und denen, die unsere Kampagne geteilt haben.“ Damit werde es möglich, dass der Architekt Ende Oktober mit der Familie den Bauantrag stelle. Ziel ist, den Wintergarten im Erdgeschoss fest auszubauen, damit er als Schlafzimmer dienen kann, und die kleine Tochter im Obergeschoss ihr eigenes Reich erhält.

Die Kampagne läuft weiter und ist über die Eingabe von Betterplace hilfe-fuer-eine-junge-familie-mit-krebskrankem-papa leicht über Suchmaschinen zu finden.