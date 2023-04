Ukraine im Fokus bei internationaler Tagung in Weimar

Weimar. Klassik-Stiftung Weimar lädt zu „Konstruktionen des Klassischen in Zentraleuropa“.

Zur internationalen Tagung „Konstruktionen des Klassischen in Zentraleuropa“ lädt die Klassik-Stiftung vom 19. bis zum 21. April in die Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Das Zentrum für Klassikforschung der Klassik-Stiftung öffnet zusammen mit dem Johann Gottfried Herder-Forschungsrat das Fenster nach Zentraleuropa: Am Beispiel von Czernowitz und der Bukowina werden Konstruktionen des Klassischen und Strategien der kulturellen Selbsterhaltung mittels kulturellem Austausch, Überlieferungen, Lektüren, Übersetzungen und Kanonisierungen erörtert und die Phänomene „Klassik“ und „Klassisch“ neu perspektiviert, heißt es. Im Mittelpunkt steht eine Region, in der um die Zukunft Europas gestritten wird – gestern und dramatisch heute.

Die Tagung beginnt mit einem Vortrag in der Reihe „Konstellationen. Neue Sichten der Bibliothek“. Daniel Fulda fragt, ob „Klassiker – ein Produkt der Peripherie?“ sind und verortet anhand von Drucken und Nachdrucken die „Anfänge der ,deutschen Klassiker’“ in der Habsburgermonarchie. Am 20. April findet der Gesprächsabend „Klassisch durch Übersetzen?“ mit Renata Makarska und Alexander Kratochvil, moderiert von Ernest Wichner, statt.