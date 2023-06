Ulf Annel gastiert am Sonntag in Isseroda

Isseroda. Der Erfurter Kabarettist eröffnet die diesjährige Reihe „Kultur auf dem Dorf“,

Der Erfurter Kabarettist Ulf Annel bestreitet den Auftakt-Nachmittag der diesjährigen Reihe „Kultur auf dem Dorf“ am Sonntag, 4. Juni, in der Isserodaer Kirche. Ab 16 Uhr beweist das „Arche“-Urgestein in seinem Programm „Die unglaubliche Geschichte Thüringens“, dass diese für mehr steht als Kloß und Bratwurst. Er stellt wichtige Fragen wie: Waren die Thüringer die Blaumacher des Kontinents? Wie wurde Thüringen die Samenbank der europäischen Königshäuser? Was verbindet Luther, den Gartenzwerg und das Glasauge?