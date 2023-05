Um Jahrzehnte altern in Sekunden

Blankenhain. Die Azubis an der Helios-Klinik Blankenhain unterzogen sich zum Tag der Pflege einem Experiment – und fühlten sich plötzlich wie über 80 Jahre alt.

Zum Tag der Pflege durften die Auszubildenden der Blankenhainer Helios-Klinik ein ganz besonderes Erlebnis erfahren. Mithilfe eines Anzuges aus Gewichten und verschiedenen Brillen konnten sie am eigenen Körper erfahren, wie ein über 80 Jahre alter Mensch seine Umgebung wahrnimmt und wie beweglich er noch ist.

Das Erstaunen war groß. Mit insgesamt 20 Kilogramm zusätzlichem Gewicht am Körper konnten verschiedenste altersbedingte Einschränkungen nachempfunden werden. Die Sehkraft lässt nach, das Gesichtsfeld ist eingeschränkt, das Hörvermögen beeinträchtigt. Umbetten, hinlegen, waschen – was für die Pflegekräfte alltägliche Abläufe sind, ist für ihre Patienten eine besondere Situation. Wenn dann die Sinne nachlassen, sei es umso wichtiger, mit dem Patienten auch zu reden. Ihm beschreiben, was auf ihn zu kommt, so dass er nicht überrascht ist, was mit ihm passiert. All das ließ sich mit dem speziellen Anzug viel besser für die jungen Menschen, die im zweiten Lehrjahr als Pflegekraft tätig sind, nachvollziehen.

Doch das war nur ein Höhepunkt an diesem Tag für den Pflege-Nachwuchs der Klinik .Der „Internationale Tag der Pflegenden“ am 12. Mai soll an den Geburtstag von Florence Nightingale 1820 erinnern, die als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege gilt. Dass es immer mehr Bedarf an Pflegepersonal gibt, zeigten die vergangenen Jahre. Melanie Wengiel, Pflegedirektorin bei Helios in Blankenhain, die in diesen Tagen ihr fünfjähriges Jubiläum im Amt feierte, ist deshalb besonders stolz darauf, dass die Klinik seit dreieinhalb Jahren ihre Anzahl an Auszubildenden auf 20 pro Jahr erhöht. Somit kann die Klinik ihre freien Stellen mit eigenen Fachkräftenachwuchs auffüllen.