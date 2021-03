Umbau des Ausleihbereichs verzögert sich

Weimar. Die Wiedereröffnung des Ausleih- und Servicebereichs in der Uni-Bibliothek verzögert sich um rund drei Wochen.

Anders als ursprünglich geplant, kann der Umbau des Ausleih- und Servicebereichs nicht vor Ostern abgeschlossen werden. Das wurde am Montag aus der Uni-Bibliothek mitgeteilt. In Absprache mit den beteiligten Firmen ergibt sich eine Verschiebung um drei Wochen. Sowohl die Verzögerung der Bauarbeiten als auch die pandemiebedingten Entwicklungen führen leider auch zu einer Verschiebung der für den Beginn des Sommersemesters geplanten Öffnung von Arbeits- und Freihandbereichen. Vorerst werde weiterhin montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr die Ausleihe und Rückgabe von Medien über die Theke in der Limona (Eingang Schützengasse) angeboten. Erst ab dem 26. April soll die Bibliothek dann über den umgestalteten Eingangsbereich im Neubau öffnen.