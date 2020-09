Umbau des Kromsdorfer Steinhauses vor der Fortsetzung

Das Bauschild am Kromsdorfer Steinhaus verweist dieser Tage noch auf den ersten Sanierungsabschnitt von 2017. Teil zwei soll 2021 folgen.

Kromsdorf. Der Gemeinderat der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße hat in dieser Woche die Weichen dafür gestellt, dass der seit etwa zwei Jahren ruhende Umbau in Kromsdorfs sogenanntem Steinhaus ab 2021 fortgesetzt werden kann. Da hierbei Mittel aus der Städtebauförderung investiert werden sollen, verlangen die Geldgeber vorab ein Planerauswahl-Verfahren. In diesem erhielt nun das Architekturbüro Müller & Lehmann aus Bad Berka den Zuschlag.