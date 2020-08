Umleitung ab Bebelplatz

In Fahrtrichtung Süden gesperrt ist seit Montag die Trierer Straße. Zwischen Hegel- und Lisztstraße wurde der Stadtring derweil als Einbahnstraße in nördliche Richtung (zur Erfurter Straße hin) ausgeschildert. In der gesperrten Richtung setzt die Umleitung bereits am August-Bebel-Platz an: Sie führt über die Zöllner- und die Cranach- zur Humboldtstraße. Da mancher Fahrzeugführer darauf am Montag nicht einging, wurde es in der Wagner- und der Lisztstraße am ersten Tag nicht nur einmal haarig eng.

Grund für die Sperrung sind Reparaturarbeiten im Straßenbereich für Gas und Wasser. Die Arbeiten sollen bis zum 28. August abgeschlossen sein.