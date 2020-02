Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umpferstedt will sein Abwasser-Problem lösen

Das Abwasser-Problem lösen, ohne dass die Einwohner zur Kasse gebeten werden: Diese Aufgabe nimmt die Gemeinde Umpferstedt jetzt in Angriff. Rund 40 Interessierte lockte dieses Thema am Dienstagabend zu einer Einwohnerversammlung in die Gaststätte am Sportplatz. Neben Bürgermeister Jürgen Vogel und dem fast vollzählig vertretenen Gemeinderat waren auch der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mellingen, Andreas Czerwenka, der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes (AZV) Mellingen, Michael Gedig, sowie Henning Kopmann von der Unteren Wasserbehörde des Kreises Weimarer Land vor Ort.

Ihren Nachholbedarf in Sachen Abwasserentsorgung schieben die Umpferstedter schon eine Weile vor sich her: „Wir hatten zuletzt so viele geförderte Projekte wie den Kindergarten oder den Radweg nach Kapellendorf, für die wir Eigenmittel brauchten“, so Vogel. „Erst jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, Geld für dringende Infrastruktur-Arbeiten in die Hand zu nehmen.“ Bereits 2010 hatte die Untere Wasserbehörde die Gemeinde aufgefordert, sich einem Zweckverband anzuschließen und die Abwasserfrage anzugehen. Seit Januar 2017 ist Umpferstedt Mitglied im AZV Mellingen. Das Abwasser des Dorfes fließt allerdings weiterhin in den Klärteich bei Süßenborn und wird von dort zur Tiefurter Anlage des Zweckverbandes Weimar gepumpt. Von diesem bekam die Gemeinde die Auflage, bis 2025 ihre Kanäle komplett von Misch- auf Trennsystem umzustellen, damit künftig weniger Regenwasser im Klärteich und weniger Schmutzwasser im offenen Vorfluter-Graben landet. „Wo die Straßen saniert sind, haben wir das natürlich mit machen lassen“, so Vogel. „Jetzt liegen wir bei ungefähr 70 Prozent Trennsystem.“ Die verbleibenden Haushalte haben private Klärbecken mit Überlauf. In den Haushalt für dieses Jahr, den die Kämmerei der VG Mellingen gerade vorbereitet, stellt die Gemeinde Umpferstedt zunächst 40.000 Euro für ihren Anteil an den Planungsleistungen ein – die Hälfte trägt der AZV Mellingen. Die Zeit drängt – bis 30. Juni soll das Ingenieurbüro, das die Ausschreibung gewinnt, den sogenannten Generalentwässerungsplan vorlegen. Dazu gehöre eine komplette Bestandsaufnahme der vorhandenen Anlagen inkluive Aufmaß aller Anschluss-Schächte. „Damit wird eine Vermessungsfirma sicher zwei bis drei Wochen zu tun haben“, schätzt Gedig. Er betont zwar, dass der Plan ergebnisoffen erstellt werde, was den künftigen Ort der Entsorgung betrifft. Vogel hingegen sagt bereits klar: „Eine andere Lösung als Süßenborn wäre äußerst schwierig zu bewerkstelligen.“ Auf mehr als eine halbe Million Euro schätzt der Bürgermeister die Gesamtkosten, um Umpferstedt komplett auf Trennsystem umzustellen. Er hofft, dass gegen Jahresende oder spätestens 2021 die Bauarbeiten beginnen können. Die noch nicht angeschlossenen Grundstückseigentümer warten bereits ungeduldig. Vogel: „Für sie ist das Wichtigste, dass ihnen der Bau einer neuen, vollbiologischen Hauskläranlage erspart bleibt.“