Umsonstladen „Schenke“ sucht neues Quartier

Die Tage der „Schenke“ – des Umsonstladens für gut erhaltene Kleidung, für Geschirr, Haushaltsartikel, Bücher, Spiele oder Elektrogeräte – in der Alten Feuerwache sind gezählt: Weil im Frühjahr die Bauarbeiten auf dem Gelände an der Erfurter und Mozartstraße beginnen, muss die „Schenke“ zum Jahresende erst einmal schließen. Baustart soll zwar frühestens im März sein, doch weil der Umzug, den die ehrenamtlichen Betreiber in ihrer Freizeit stemmen müssen, einige Wochen in Anspruch nehmen wird, soll schon Ende Dezember Schluss sein. „Alles andere wäre unrealistisch“, sagt Vereinsvize Stefan Doose.

Er bedauert es, dass der Verein sich erneut nach einem neuen Quartier umschauen muss. Denn die Aktiven haben viel Arbeit in die jetzigen Räumlichkeiten investiert, um die geschenkten Waren gut sortiert und ansprechend zu präsentieren. Und selbstverständlich haben sie, nachdem wegen Corona fast vier Monate dicht war, ein Hygienekonzept erstellt und umgesetzt. „Sieben auf einen Streich“, maximal sieben Besucher also, dürfen sich derzeit gleichzeitig und mit Abstand umsehen – so unter der nach Farben und Kategorien sortierten Bekleidung. Der Verein ist froh, dass die Weimarer ihm während des Lockdowns und großen Aufräumens in vielen Haushalten nicht kisten- oder säckeweise Ausrangiertes einfach vor die Tür gestellt haben. Nach der Wiederöffnung wurde dann allerdings sehr vieles gebracht, darunter kleine Elektrogeräte wie Wasserkocher oder auch Computer-Mäuse. Aber auch sonst findet vieles rasch einen Abnehmer, gerade Kleidung für Babys und Kleinkinder ist sehr gefragt. Der Verein legt dabei bei allem Wert auf einen ordentlichen und sauberen Zustand. Nun aber gilt es, ein neues Domizil zu finden: möglichst in der Stadt, mit Heizung, Strom und Wasseranschluss. Viel kosten darf das es natürlich nicht, denn bislang finanziert der Verein die Miete für die rund 140 Quadratmeter einzig und allein über die Spenden, die Besucher stiften, wenn sie in der „Schenke“ fündig geworden sind. „Das läuft erstaunlich gut“, sagt Stefan Doose. Derzeit bemüht sich der Verein um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, um Spendenquittungen ausstellen und Fördermittel beantragen zu können. In etwa drei Jahren, wenn die Alte Feuerwache umgebaut ist, soll die „Schenke“ in die ehemalige Wagenremise einziehen. Doch bis dahin braucht es ein trockenes und gut erreichbares Interimsquartier. Die Vereinsaktiven haben deswegen schon Weimars OB Peter Kleine angesprochen, „vielleicht wissen auch Wohnungsgesellschaften eine Lösung“, sagt Stefan Doose. Bis Weihnachten läuft erst einmal alles ganz normal: Zusätzlich zu sonntags, 14 bis 18 Uhr, können jetzt auch mittwochs, 17 bis 19 Uhr, gut erhaltene Dinge abgegeben oder für abgeholt werden. Besonders groß ist derzeit die Auswahl an Geschirr, aber auch etliche Lampen könnten noch gute Dienste leisten.