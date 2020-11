Umstrittene Kostenpauschale der VG Kranichfeld kommt zurück

Die Servicekosten-Pauschale kommt zurück: Mit Beginn des kommenden Jahres müssen sich die Eltern der Kindergarten-Knirpse in den Einrichtungen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld nun doch an den Kosten für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten beteiligen. Das beschloss die VG-Versammlung, in der die sechs Bürgermeister sowie weitere zehn Vertreter der Gemeinderäte sitzen, am Montagabend.

Der Entscheidung ging eine lange, intensiv geführte Debatte voraus – es handelt sich um ein Reizthema, das schon vor einem Jahr für Unmut in der Elternschaft sorgte. Im Zuge der Kita-Schließungen im Frühjahrs-Lockdown hatte die VG letztlich entschieden, die Pauschale für 2020 nicht zu erheben, nun aber ist sie wieder Thema. Die Gesamtkosten für Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten in den sechs Kitas der VG berechnete die Verwaltung auf 94.800 Euro. Die Hälfte dieser Summe wird auf die Eltern umgelegt, allerdings gestaffelt nach der Zahl der Mahlzeiten, die das Kind tatsächlich einnimmt. Die Abrechnung erfolgt über die Catering-Dienste. Für Kinder, die an allen Tagen im Kindergarten sind und alle Mahlzeiten (Frühstück, Mittag, Vesper) essen, liegt der Betrag bei 13 Euro im Monat.