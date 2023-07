Umstrittener Philosoph kommt zum "Ettersburger Gespräch"

Ettersburg. Der streitbare Gelehrte Konrad Paul Liessmann gastiert am Dienstagabend zum letzten „Ettersburger Gespräch“ vor der Sommerpause.

Zum letzten „Ettersburger Gespräch“ vor der Sommerpause kommt am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr der streitbare und wortgewaltige Wiener Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist Konrad Paul Liessmann in den Weißen Saal des Schlosses. Liessmann lehrte Philosophie an der Universität Wien.

Seine scharfe Kritik etwa am aktuellen Bildungssystem durch die Kapitalisierung des Geistes veröffentlichte er in den Streitschriften „Theorie der Unbildung“ und „Geisterstunde: Die Praxis der Unbildung“. „Lauter Lügen“ heißt sein jüngstes Buch. Es geht darum, inmitten von Meinungsblasen, Propaganda, Fake-News und Verschwörungstheorien den Blick auf die Wahrheit zu finden. Es moderiert Jan Urbich, der Eintritt kostet 12 Euro.

Ticket-Reservierung: www.schlossettersburg.de