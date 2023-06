Unbekannte attackiert geparktes Auto mit Stuhl in Weimar

Weimar. Eine bislang unbekannte Frau war Mittwochabend laut Zeugaussagen erheblich alkoholisiert unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, griff sie sich im Außenbereich einer Gaststätte einen Stuhl warf diesen mehrfach auf ein geparktes Auto.

Bei der Aktion blieb der Stuhl unbeschädigt, aber am Auto entstanden Schäden an der Windschutzscheibe, der Fahrertür und dem Heckstoßfänger. Die Frau entfernte sich nach der Attacke in Richtung Innenstadt.