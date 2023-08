Unbekannte brechen in Weimarer Wohnung ein - während die Bewohner schlafen

Weimar. Einbrecher haben in einer Wohnung in Weimar sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Bewohner bekamen vom Einbruch nichts mit.

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Wohnung in der Bertuchstraße in Weimar eingebrochen - während die Bewohner schliefen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, stellte die Frau, die gemeinsam mit ihrem Partner in der Wohnung lebt, gegen 6 Uhr fest, dass in der Wohnung sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt wurden.

Der oder die Täter hebelten vermutlich das zur Straße zeigende, angekippte Küchfenster auf, schoben die Blumentöpfe auf der Fensterbank zur Seite und gelangten so in die Wohnung.

Es wurden diverse Spitituosen, zum Beispiel mehrere Flaschen Whiskey und andere hochprozentige Getränke entwendet. Auch Werkzeugkoffer, Notebook inklusive Tasche, Rucksack und Sonnenbrillen wurden mitgenommen. Der oder die Täter verließen die Wohnung, wie sie betreten wurde, durch das Küchenfenster.

