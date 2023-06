Unbekannte stehlen 1300 Liter Pflanzenschutzmittel aus Lagerhalle in Stobra

Übers Wochenende haben Unbekannte rund 1300 Liter Pflanzenschutzmittel aus einer Lagerhalle in Stobra im Weimarer Land entwendet. Der Sachschaden ist fünfstellig.

Eine ganze Menge Unkraut lässt sich mit den 1300 Litern Pflanzenschutzmittel vernichten, die Unbekannte übers Wochenende aus einer Agrar-Lagerhalle in Stobra entwendet haben. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, entwendeten sie das Spritzmittel, das in Kanistern zwischen fünf und zehn Litern aufbewahrt wurde auf besonders dreiste Weise.

Der oder die Täter fuhren demnach direkt auf das Grundstück, hielten vor dem Tor der Halle und beluden ihr Fahrzeug mit dem Schutzmittel. Die Polizei Apolda geht davon aus, dass so ein Schaden von knapp 34.000 Euro entstanden ist. Nun werden Zeugen des Diebstahls gesucht, die sich unter der 03644/541-0 bei der Polizei melden können.

