Mit bislang unbekanntem Werkzeug drangen der oder die Täter in den Container ein. (Symbolbild)

Unbekannte stehlen in Weimar Werkzeug im Wert von über 10.000 Euro

Weimar. An einer Baustelle wurde ein Container aufgebrochen. Vor allem auf Maschinen hatten es der oder die Täter abgesehen.

Aus einem Container von einer Baustelle in Weimar haben Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes Werkzeuge und Maschinen im Wert zwischen 10.000 und 15.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag (22.11.2022) mitteilte, hätten der oder die Diebe den Container in der Eduard-Rosenthal-Straße mit unbekanntem Werkzeug aufgebrochen.

Vor allem Akku- sowie andere Elektrowerkzeuge wurden gestohlen. In welche Richtung der oder die Täter flohen, ist derzeit nicht bekannt. Auch liegen noch keine Hinweise zu der Tat vor. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder per Email unter pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

