Unbekannte Täter schlagen in Weimar Scheibe mit Verkehrsschild ein

Weimar. In der Nacht zum Montag haben in Weimar unbekannte Personen ein Verkehrsschild abgerissen, um damit eine Scheibe einzuschlagen.

In der Paul-Schneider-Straße in Weimar haben sich mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Montag an einem Verkehrszeichen zu schaffen gemacht. Der Mast wurde von den Tätern umgeknickt und abgerissen. Anschließend wurde damit ein Fenster eingeschlagen.

Die Unbekannten sind im Anschluss vom Tatort geflüchtet. Laut Polizeibericht beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

