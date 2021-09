Unbekannte Täter haben in Weimar ein Fahrzeug großflächig zerkratzt. Besonders die Fahrertür wurde in Mitleidenschaft gezogen. (Symbolbild)

Unbekannte zerkratzen in Weimar Fahrzeug großflächig

Weimar. In Weimar haben unbekannte Täter ein abgestelltes Fahrzeug großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Am Mittwoch, in der Zeit von 7.45 und 14.30 Uhr haben unbekannte Täter in Weimar ein Auto zerkratzt.

Das Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz gegenüber der Albert-Schweitzer-Grundschule in der Moskauer Straße abgestellt. Der oder die Täter zerkratzten das Auto großflächig mit einem unbekannten spitzen Gegenstand.

An der Fahrertür sowie dem rechten vorderen Kotflügel entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

