Unbekannter klaut Handy vom Ladentresen – Nächtlicher Alarm in der Innenstadt

Die Meldungen der Polizei für Weimar.

In dem Laden eines Mobilfunkanbieters in der Weimarer Altstadt beging ein unbekannter Mann am Donnerstagmittag (08.12.2022) einen dreisten Diebstahl. Während sich der dortige Mitarbeiter in einem Kundengespräch befand, nahm der Unbekannte dessen privates Handy vom Tresen und entfernte sich laut Polizei in unbekannte Richtung. Das Smartphone hatte einen Wert von 900 Euro.

Mitarbeiter erwischt Mann bei Ladendiebstahl

Ein 42-jähriger Mann wurde gestern (09.12.2022) bei einem Ladendiebstahl erwischt. Ein Mitarbeiter konnte den Mann laut Polizei dabei beobachten, wie er Getränke und Backwaren einsteckte und damit den Supermarkt im Atrium verlassen wollte ohne zu zahlen. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugezogen.

Nächtlicher Alarm in Weimarer Innenstadt

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde die Weimarer Polizei darüber informiert, dass bei einem geparkten Fahrzeug in der Weimarer Innenstadt die Alarmanlage läuft. Die Polizisten konnten schnell Entwarnung geben: Das Auto war unversehrt. Vermutlich wurde der Alarm durch einen technischen Defekt im Fahrzeug ausgelöst.

